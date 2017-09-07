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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" предлагал "Краснодару" обменять Дзюбу на Смолова с доплатой
Перед закрытием трансферного окна "Зенит" предлагал "Краснодару" обменять Фёдора Смолова на Артёма Дзюбу с доплатой, сообщает "Чемпионат.сом".
Ранее Фёдор Смолов также мог оказаться в "Зените". Тогда "Краснодар" предложил обменять его на Александра Кокорина или Олега Шатова плюс соответствующая доплата. "Зенит" отказался, так как в клубе рассчитывали на этих игроков. Позднее питерцы выдвинули встречное предложение: Дзюба плюс деньги в обмен на Смолова. На этот раз отказал "Краснодар", Галицкий в этом футболисте не заинтересован.
Чистая сумма трансфера для "Зенита" по Смолову составила бы € 16 млн + € 2 млн бонусами. Когда стало понятно, что Дзюба не игрок Роберто Манчини и может оказаться на лавке перед чемпионатом мира — в ситуацию вмешался вице-премьер Виталий Мутко.
За три дня до закрытия трансферного окна была предпринята последняя попытка обменять Смолова. Фурсенко предложил € 10 млн евро + € 2 млн бонусами + Дзюбу в аренду. Галицкий выдвинул свои условия — € 16 млн + Дзюба в аренду. "Зенит" к этому времени потратил весь трансферный бюджет, не смог увеличить предложение и вышел из сделки.
"Чемпионат.сом"
Ранее Фёдор Смолов также мог оказаться в "Зените". Тогда "Краснодар" предложил обменять его на Александра Кокорина или Олега Шатова плюс соответствующая доплата. "Зенит" отказался, так как в клубе рассчитывали на этих игроков. Позднее питерцы выдвинули встречное предложение: Дзюба плюс деньги в обмен на Смолова. На этот раз отказал "Краснодар", Галицкий в этом футболисте не заинтересован.
Чистая сумма трансфера для "Зенита" по Смолову составила бы € 16 млн + € 2 млн бонусами. Когда стало понятно, что Дзюба не игрок Роберто Манчини и может оказаться на лавке перед чемпионатом мира — в ситуацию вмешался вице-премьер Виталий Мутко.
За три дня до закрытия трансферного окна была предпринята последняя попытка обменять Смолова. Фурсенко предложил € 10 млн евро + € 2 млн бонусами + Дзюбу в аренду. Галицкий выдвинул свои условия — € 16 млн + Дзюба в аренду. "Зенит" к этому времени потратил весь трансферный бюджет, не смог увеличить предложение и вышел из сделки.
"Чемпионат.сом"
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