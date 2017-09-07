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"Зенит" предлагал "Краснодару" обменять Дзюбу на Смолова с доплатой

Перед закрытием трансферного окна "Зенит" предлагал "Краснодару" обменять Фёдора Смолова на Артёма Дзюбу с доплатой, сообщает "Чемпионат.сом".

Ранее Фёдор Смолов также мог оказаться в "Зените". Тогда "Краснодар" предложил обменять его на Александра Кокорина или Олега Шатова плюс соответствующая доплата. "Зенит" отказался, так как в клубе рассчитывали на этих игроков. Позднее питерцы выдвинули встречное предложение: Дзюба плюс деньги в обмен на Смолова. На этот раз отказал "Краснодар", Галицкий в этом футболисте не заинтересован.

Чистая сумма трансфера для "Зенита" по Смолову составила бы € 16 млн + € 2 млн бонусами. Когда стало понятно, что Дзюба не игрок Роберто Манчини и может оказаться на лавке перед чемпионатом мира — в ситуацию вмешался вице-премьер Виталий Мутко.

За три дня до закрытия трансферного окна была предпринята последняя попытка обменять Смолова. Фурсенко предложил € 10 млн евро + € 2 млн бонусами + Дзюбу в аренду. Галицкий выдвинул свои условия — € 16 млн + Дзюба в аренду. "Зенит" к этому времени потратил весь трансферный бюджет, не смог увеличить предложение и вышел из сделки.

"Чемпионат.сом"
Теги: Зенит Дзюба Краснодар Смолов
Сегодня, 17:16
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№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:26) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Это поджопник Шлюбе по самолюбию. Читай дракулу, упырь шлюбец.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 18:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо,что сделку не совершили. Кокорин в текущей форме,даже лучше Смолова. А Дзюба другого типа форвард.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08) #
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Цитата: Volodia379
А на Пашу с доплатой ни кто ни хочет.

Отправьте его к Пашаличу.
Регистрация: 12.11.2007
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:04) #
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Принципиальный ,молодец.
Регистрация: 27.07.2016
№6 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Городовой
Галицкий там не офонарел?

а он че заставляет кого то, дорого - не бери!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: Valar (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
Галицкого понять можно, 16 миллионов разумная компенсация за потерю Смолова и минус игрока в состав, которому ещё и з/п немалую платить пришлось бы


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:39) #
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Болеет за:
«Терек»
Галицкий губу раскатал их уровень это Погребняк скамеечный, да Дениска Черышев.
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тогда пришлось бы им с Кокориным меняться на скамейке периодически.
Регистрация: 10.09.2012
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:34) #
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online

А на Пашу с доплатой ни кто ни хочет..... smirk
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
16 лямов плюс игрок?)Галицкий там не офонарел?)Учитывая,что Смолов то даром пришел и ему красная цена десятка)Отмени завтра лимит будет стоить пятерку не больше.Возрастной(для напа под тридцать это возраст),травматичный(каждый сезон прилично лечится)и лишь в одной команде раскрылся,а в остальных можно посмотреть как играл.На уровне сборной ничего не показывает.Не взяли и ладно.За такие деньги как 16 лямов можно хорошего лега купить,который и моложе и лучше,а Смолову еще пара сезонов и закат.Спартаку так вообще за тридцатку Федю хотели втюхать)


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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