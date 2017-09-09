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Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно"

Нападающий "Анжи" Павел Яковлев прокомментировал гостевую ничью с "Тосно" (2:2) в матче 9-го тура РФПЛ.

"Игра была равная – могли выиграть и мы, и они. Результат справедливый. "Тосно" — хорошая команда, с хорошим атакующим потенциалом. Тяжело играть против команды, которая цепляется за все мячи.

Если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно". Лига чемпионов – турнир другого уровня, у ребят будет запредельный настрой, думаю, будет всё хорошо. Хотелось бы, чтобы вышли из группы, будем болеть за российский коэффициент", - цитирует Яковлева "Чемпионат.сом".
Теги: Яковлев Тосно Анжи Спартак
Сегодня, 17:44
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№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:37) #
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online

Цитата: Charodei
отеть и мочь-это две больших разницы.

Опа..Ты обычно ранний как петух. С утра писал все время. А тут с вечера.

Ну что, за прошлый сезон наглотался кб залуп? smile


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Хотеть и мочь-это две больших разницы.
Регистрация: 27.07.2013
№4 Написал: grisha (Сегодня, 18:21) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
ы сердишься??

С ума сошёл ?
Это невозможно, что бы люди сердились на свинью
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:19) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
grisha,
а что такого,товарищ..?? bowtie ты сердишься?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: grisha (Сегодня, 17:58) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
хотя бы с Рубином надо постараться..

Кто тебе мешает убрать говно на свиноферме - старайся
Но свою подпись не подделывай на нашу
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 17:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ну,хотя бы с Рубином надо постараться.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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