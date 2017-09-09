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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:44
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
15:52
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно"
Нападающий "Анжи" Павел Яковлев прокомментировал гостевую ничью с "Тосно" (2:2) в матче 9-го тура РФПЛ.
"Игра была равная – могли выиграть и мы, и они. Результат справедливый. "Тосно" — хорошая команда, с хорошим атакующим потенциалом. Тяжело играть против команды, которая цепляется за все мячи.
Если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно". Лига чемпионов – турнир другого уровня, у ребят будет запредельный настрой, думаю, будет всё хорошо. Хотелось бы, чтобы вышли из группы, будем болеть за российский коэффициент", - цитирует Яковлева "Чемпионат.сом".
"Игра была равная – могли выиграть и мы, и они. Результат справедливый. "Тосно" — хорошая команда, с хорошим атакующим потенциалом. Тяжело играть против команды, которая цепляется за все мячи.
Если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно". Лига чемпионов – турнир другого уровня, у ребят будет запредельный настрой, думаю, будет всё хорошо. Хотелось бы, чтобы вышли из группы, будем болеть за российский коэффициент", - цитирует Яковлева "Чемпионат.сом".
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