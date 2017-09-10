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Игорь Шалимов: для игры против такой команды создали очень много моментов"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов выразил удовлетворение результатом матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0).

"Игра тяжелая была как и всегда для тех, кто сюда приезжает. "Уфа" очень организованно играет, в том числе и количеством. Считаю, что хорошо действовали сегодня, владели много мячом и инициативой, пропустили мало контратак, заглушили, в свою очередь, в начале немало. Для такого выезда против такой команды создали очень много моментов, удовлетворены и результатом, и большей частью игры", - цитирует Шалимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шалимов Краснодар Уфа
Сегодня, 23:30
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