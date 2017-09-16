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"Динамо" примет решение по Юрию Калитвинцеву после матчей с ЦСКА и "Локомотивом"

После поражения от "Арсенала" (0:1) в 10-м туре чемпионата России позиции главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева резко пошатнулись, сообщает "Спорт-Экспресс".

На данный момент бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице. В последний раз они побеждали 12 августа в игре с "Анжи" (3:1). Решение по Калитвинцеву будет принято после двух дерби "Динамо" – с ЦСКА (23 сентября) и "Локомотивом" (1 октября).
Теги: Калитвинцев ЦСКА Динамо
Сегодня, 04:23
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