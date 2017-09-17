Гол Виктора Классона в ворота "Анжи" стал 600-м в истории "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в матче 10-го тура чемпионата России против "Анжи" (5:1) забил 600-й гол в истории команды.Швед на 55-й минуте сделал счёт 2:0 в пользу гостей.