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Гол Виктора Классона в ворота "Анжи" стал 600-м в истории "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в матче 10-го тура чемпионата России против "Анжи" (5:1) забил 600-й гол в истории команды.

Швед на 55-й минуте сделал счёт 2:0 в пользу гостей.

ФК "Краснодар"
Теги: Классон Краснодар Анжи
Сегодня, 12:34
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