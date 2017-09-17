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Сергей Хусаинов: во втором тайме судья должен был ставить пенальти в ворота "Спартака"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорные судейские эпизоды, случившиеся в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги "Тосно" — "Спартак" (2:2). Встречу обслуживала бригада Владимира Сельдякова.

"В эпизоде с удалением Виталия Шахова было умышленное движение с целью прервать движение игрока «Спартака», фол был. Позиция игрока атаки была по центру, это был перспективный момент, поэтому против правил не попрёшь. Красная карточка показана правильно.

Что касается эпизода на 70-й минуте, когда защитник красно-белых Петкович толкнул в спину нападающего «Тосно» Заболотного, то арбитр допустил ошибку. Он должен был назначить пенальти", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Теги: Хусаинов Спартак Тосно
Сегодня, 16:22
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(3)
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 17:01) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Шахов совершил умышленное движение с целью прервать движение игрока Спартака. Игрок Спартака почувствовал это движение и ему сразу захотелось прекратить свое движение. Но Шахов прекратил свое движение раньше... Судье не понравилось решение Шахова прекратить свое движение и он, после прекращения движения игрока Спартака, с легоньким торможением показал Шахову красную карточку...


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Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 16:32) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
В эпизоде с удалением Виталия Шахова было умышленное движение с целью прервать движение игрока «Спартака», фол был
Точно за такие же нарушения всегда дают желтую карточку и штрафной, в этот раз...


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№5 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: papic777
да и удаления не было больше на симуляцию похоже, уж как то легко упал.

Я тоже не увидел, но справедливости ради, смотрел на экране ТВ в авто, при этом на ходу. В общем могу ошибаться. Надо будет потом в повторе позырить.
Регистрация: 6.11.2011
№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 16:27) #
  • +3
  •  (5)

какие позорные судьи у нас, в Англии в каждом матче количество таких "фолов" за сотню переваливает, а у нас за каждый чих хотят свистнуть
Регистрация: 26.03.2015
№3 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 16:25) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
да и удаления не было больше на симуляцию похоже, уж как то легко упал.
Регистрация: 27.03.2008
№2 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 16:24) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Да.... по херу уже. Без пинка смогли.
Регистрация: 6.11.2011
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:24) #
  • +3
  •  (5)
online

Надо запретить само слово фол , не футбольный это термин.


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