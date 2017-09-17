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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Хусаинов: во втором тайме судья должен был ставить пенальти в ворота "Спартака"
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорные судейские эпизоды, случившиеся в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги "Тосно" — "Спартак" (2:2). Встречу обслуживала бригада Владимира Сельдякова.
"В эпизоде с удалением Виталия Шахова было умышленное движение с целью прервать движение игрока «Спартака», фол был. Позиция игрока атаки была по центру, это был перспективный момент, поэтому против правил не попрёшь. Красная карточка показана правильно.
Что касается эпизода на 70-й минуте, когда защитник красно-белых Петкович толкнул в спину нападающего «Тосно» Заболотного, то арбитр допустил ошибку. Он должен был назначить пенальти", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
"В эпизоде с удалением Виталия Шахова было умышленное движение с целью прервать движение игрока «Спартака», фол был. Позиция игрока атаки была по центру, это был перспективный момент, поэтому против правил не попрёшь. Красная карточка показана правильно.
Что касается эпизода на 70-й минуте, когда защитник красно-белых Петкович толкнул в спину нападающего «Тосно» Заболотного, то арбитр допустил ошибку. Он должен был назначить пенальти", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
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