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Сергей Семак: чемпионату России нужны видеоповторы

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился мнением об игре против "Зенита" (0:3) в рамках 10-го тура чемпионата России.

"Игра неудачно для нас началась. Может быть, на нас в плохом смысле сказался антураж. После второго гола было вдвойне тяжелее создавать моменты. Был ли пенальти? У меня большие вопросы по этому моменту, но не мне решать. Есть программы, которые разбирают такие эпизоды. Нужны ли видеоповторы нашему чемпионату? Конечно, нужны", - цитирует Семака "Спорт-Экспресс".
Теги: Семак Уфа Зенит
Вчера, 22:49
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