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Виктор Гончаренко: в России надо рассмотреть вопрос с пятью судьями

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что не стоит критиковать судей из-за их ошибок.

"После того, как эмоции улеглись, я могу сказать, что критиковать судей не стоит, - сказал в эфире программы "После футбола" Гончаренко, который резко высказался о судействе после домашнего матча 8-го тура с "Ахматом", в котором гости забили перед перерывом гол после того, как мяч вышел за пределы поля. - Нам надо подумать, как улучшить судейство. Нам надо рассмотреть вопрос с пятью судьями.
Будет ли это дороже? Дороже, но не на 10-15 миллионов евро, которые необходимы для установки систем видеофиксации".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 01:15
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