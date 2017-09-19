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Алексей Спиридонов: уверен, Кафельников не меня имел ввиду, насчет убогих

Волейболист "Енисея" Алексей Спиридонов высказался о заявлении теннисиста Евгения Кафельникова по поводу возможного увольнения Массимо Карреры из "Спартака".

"Сами посмотрите, игры нет, футболисты ему уже руку не подают, уходя с поля. Я думаю, это не просто так. Да и сам "Спартак" в этом сезоне выступает просто никак. Постоянные пропущенные голы на последних минутах просто замучали уже. Сколько уже матчей так слили.

Массимо Каррере в прошлом году просто перло. Конечно, хотелось бы верить, что прошлогоднее золото не случайно. Но верить в это тяжело, учитывая, как сейчас мы играем. Расстройство одно.

У каждого человека есть право на свое мнение. Уверен, Женя не меня имел ввиду, насчет убогих. Думаю, наша дружба от этого не пострадает", - цитирует Спиридонова "Реальное время".
Сегодня, 01:24
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