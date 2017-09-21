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Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что "Зенит" без проблем пройдёт питерское "Динамо" в матче 1/16 финала Кубка России.

"Петербургское "Динамо" занимает третье место в ФНЛ и имеет реальные шансы на выход в Премьер-лигу. Нельзя не отметить, что такие результаты достигаются благодаря очень и очень неплохой игре. "Зенит" же уверенно разобрался с "Уфой" в последнем домашнем матче, и большой отрыв от преследователей в Премьер-лиге демонстрирует высокий уровень команды. Конечно, три матча за неделю – это очень большое испытание для команды, однако в коллективе собрано большое количество высококлассных игроков, конкурирующих за место в основном составе. И та психология победителей, которая уже выработалась у "зенитовцев", точно поможет добиться результата в кубковом матче. Я думаю, что "Зенит" победит с отрывом как минимум в два мяча, и не позволит "динамовцам" забить, — цитирует Бышовца "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Бышовец Зенит Динамо СПБ
Сегодня, 16:20
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№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ: ПСИХОЛОГИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, КОТОРАЯ ВЫРАБОТАЛАСЬ У "ЗЕНИТА", ПОМОЖЕТ ЕМУ В МАТЧЕ С "ДИНАМ



С психологией победителей и с админресурсом можно добиться гораздо большего, чем просто -с психологией победителей.

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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Зенит как спартак разнесет Динамо 5-0..как свиней !!! stuck_out_tongue_closed_eyes

заклюет..как баклан?
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 16:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
soloz,
Посмотрим!
Регистрация: 21.08.2012
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:30) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит как спартак разнесет Динамо 5-0..как свиней !!! stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 14.12.2016
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