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Игорь Лебедев: "Локомотиву" нужно защитить свой титул обладателя Кубка России

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России "Крылья Советов" — "Локомотив", который сегодня состоится в Самаре.

"Как болельщик "Локомотива", жду от команды только победы как в предстоящей игре с "Крыльями", так и во всём турнире. "Локо" должен защитить титул обладателя Кубка России. А Юрию Сёмину нужно в очередной раз доказать, что он не зря возглавляет команду. А команде нужно реабилитироваться после позорного проигрыша "Амкару". Поэтому уверен, что "Локо" сыграет основным составом. Уверен, что до полуфинала "Локомотив" точно дойдёт, а там уже будет видно.

"Крылья Советов" — непростой соперник, лидер первого дивизиона. Юрий Сёмин не зря сказал, что нам достался самый сложный клуб в ФНЛ, соглашусь с ним. "Крылья" давно играют в Премьер-Лиге, да и родные стены обязательно помогут. Все знают, что в Самаре люди любят футбол и ходят на стадион. Но это лишний повод "Локомотиву" доказать свою состоятельность", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 16:39
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№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
зачем? они же хотят играть в ЛЧ
Регистрация: 20.10.2011
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