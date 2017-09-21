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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Лебедев: "Локомотиву" нужно защитить свой титул обладателя Кубка России
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России "Крылья Советов" — "Локомотив", который сегодня состоится в Самаре.
"Как болельщик "Локомотива", жду от команды только победы как в предстоящей игре с "Крыльями", так и во всём турнире. "Локо" должен защитить титул обладателя Кубка России. А Юрию Сёмину нужно в очередной раз доказать, что он не зря возглавляет команду. А команде нужно реабилитироваться после позорного проигрыша "Амкару". Поэтому уверен, что "Локо" сыграет основным составом. Уверен, что до полуфинала "Локомотив" точно дойдёт, а там уже будет видно.
"Крылья Советов" — непростой соперник, лидер первого дивизиона. Юрий Сёмин не зря сказал, что нам достался самый сложный клуб в ФНЛ, соглашусь с ним. "Крылья" давно играют в Премьер-Лиге, да и родные стены обязательно помогут. Все знают, что в Самаре люди любят футбол и ходят на стадион. Но это лишний повод "Локомотиву" доказать свою состоятельность", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
"Как болельщик "Локомотива", жду от команды только победы как в предстоящей игре с "Крыльями", так и во всём турнире. "Локо" должен защитить титул обладателя Кубка России. А Юрию Сёмину нужно в очередной раз доказать, что он не зря возглавляет команду. А команде нужно реабилитироваться после позорного проигрыша "Амкару". Поэтому уверен, что "Локо" сыграет основным составом. Уверен, что до полуфинала "Локомотив" точно дойдёт, а там уже будет видно.
"Крылья Советов" — непростой соперник, лидер первого дивизиона. Юрий Сёмин не зря сказал, что нам достался самый сложный клуб в ФНЛ, соглашусь с ним. "Крылья" давно играют в Премьер-Лиге, да и родные стены обязательно помогут. Все знают, что в Самаре люди любят футбол и ходят на стадион. Но это лишний повод "Локомотиву" доказать свою состоятельность", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
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