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Алексей Поддубский: проявили характер и заслуженно добились победы

"СКА-Хабаровск" заслуженно пробился в 1/8 финала Кубка России, заявил главный тренер "армейцев" Алексей Поддубский. "СКА-Хабаровск" в Москве со счётом 2:1 обыграл "Арарат".

"По первому тайму имели три голевых момента. Во втором тайме получилось прибавить и забить важные голы. Думаю, что сегодня победили за счёт самоотдачи и воли к победе. Команда проявила характер и заслуженно добилась победы", - цитирует специалиста ТАСС.
Теги: Поддубский СКА-Хабаровск Арарат
Сегодня, 05:44
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