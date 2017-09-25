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Антон Заболотный: можно сказать, что "Тосно" покоряет сборную России

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный рассказал о том, что о вызове в сборную России он узнал от своей жены.

– Кто вам сообщил о вызове в сборную России?

– Проснулся в обед и узнал эту приятную новость. У нас был ночной перелет после матча с "Уралом". Проснулся и увидел сообщение жены. Она где-то вычитала, что я в сборной (улыбается).

– Ваш одноклубник Чернов также получил приглашение в национальную команду. Выходит, "Тосно" покоряет сборную?

– Возможно, и так. Нам очень приятно. Чернов много работает над собой, я тоже стараюсь не сбавлять обороты. Так что, на мой взгляд, заслуженно получили это приглашение.

– Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных уже поздравили?

– Пока нет. Сегодня все отдыхают. Наверное, многие высыпаются. А при встрече, думаю, поздравят.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Заболотный Тосно Сборная России
Сегодня, 21:28
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 21:45) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Послушайте, Антон, вас второй раз в сборную и на товарищеский матч вызывают, а вы уже "... заслуженно получили приглашение!". Рановато начинаете зазнаваться, надеюсь Дмитрий и Владимир вам мозги подкорректируют, а то у нас все двухметровые форварды какими-то неудачными вырастают.
Регистрация: 30.11.2013
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