Антон Заболотный: можно сказать, что "Тосно" покоряет сборную России

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный рассказал о том, что о вызове в сборную России он узнал от своей жены.– Проснулся в обед и узнал эту приятную новость. У нас был ночной перелет после матча с "Уралом". Проснулся и увидел сообщение жены. Она где-то вычитала, что я в сборной (улыбается).– Возможно, и так. Нам очень приятно. Чернов много работает над собой, я тоже стараюсь не сбавлять обороты. Так что, на мой взгляд, заслуженно получили это приглашение.– Пока нет. Сегодня все отдыхают. Наверное, многие высыпаются. А при встрече, думаю, поздравят.