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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Антон Заболотный: можно сказать, что "Тосно" покоряет сборную России
Нападающий "Тосно" Антон Заболотный рассказал о том, что о вызове в сборную России он узнал от своей жены.
– Кто вам сообщил о вызове в сборную России?
– Проснулся в обед и узнал эту приятную новость. У нас был ночной перелет после матча с "Уралом". Проснулся и увидел сообщение жены. Она где-то вычитала, что я в сборной (улыбается).
– Ваш одноклубник Чернов также получил приглашение в национальную команду. Выходит, "Тосно" покоряет сборную?
– Возможно, и так. Нам очень приятно. Чернов много работает над собой, я тоже стараюсь не сбавлять обороты. Так что, на мой взгляд, заслуженно получили это приглашение.
– Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных уже поздравили?
– Пока нет. Сегодня все отдыхают. Наверное, многие высыпаются. А при встрече, думаю, поздравят.
"Спорт-Экспресс"
– Кто вам сообщил о вызове в сборную России?
– Проснулся в обед и узнал эту приятную новость. У нас был ночной перелет после матча с "Уралом". Проснулся и увидел сообщение жены. Она где-то вычитала, что я в сборной (улыбается).
– Ваш одноклубник Чернов также получил приглашение в национальную команду. Выходит, "Тосно" покоряет сборную?
– Возможно, и так. Нам очень приятно. Чернов много работает над собой, я тоже стараюсь не сбавлять обороты. Так что, на мой взгляд, заслуженно получили это приглашение.
– Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных уже поздравили?
– Пока нет. Сегодня все отдыхают. Наверное, многие высыпаются. А при встрече, думаю, поздравят.
"Спорт-Экспресс"
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