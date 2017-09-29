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Курбан Бердыев: Камболов вернулся в общую группу

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщил, что полузащитник Руслан Камболов приступил к тренировка в общей группе.

"Его нам не хватало и в позиции центрального защитника, и в позиции опорника. Думаю, мы его, скорее всего, будем использовать в опорной зоне", - цитирует Бердыева "Спорт-Экспресс".

Напомним, Камболов получил травму в начале августа в матче чемпионата против "Локомотива"
Теги: Камболов Бердыев Рубин
Сегодня, 03:38
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