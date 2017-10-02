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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марио Фернандес: "Спартак" не стоит сбрасывать со счетов
Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил, что "Зенит" выглядит явным фаворитом в борьбе за чемпионство.
– Сколько команд претендует на чемпионство в этом сезоне? Их много, - цитирует Фернадеса "Российская газета". - "Зенит", "Краснодар", "Локомотив", мы. "Спартак" тоже не стоит сбрасывать со счетов. Они чуть отстали, но к ним надо с уважением относиться. Все-таки это действующий чемпион.
– Но пока явным фаворитом выглядит "Зенит".
– Согласен. У них сильная команда, они укрепились летом. Но ЦСКА может с ними бороться. За последние пять лет мы трижды выиграли чемпионат. Мы хотим вернуть себе титул. При этом если по ходу сезона мы поймем, что потеряли всякие шансы на чемпионство, тогда начнем думать о попадании в тройку. Для нас очень важно попасть в Лигу чемпионов.
"Российская газета"
– Сколько команд претендует на чемпионство в этом сезоне? Их много, - цитирует Фернадеса "Российская газета". - "Зенит", "Краснодар", "Локомотив", мы. "Спартак" тоже не стоит сбрасывать со счетов. Они чуть отстали, но к ним надо с уважением относиться. Все-таки это действующий чемпион.
– Но пока явным фаворитом выглядит "Зенит".
– Согласен. У них сильная команда, они укрепились летом. Но ЦСКА может с ними бороться. За последние пять лет мы трижды выиграли чемпионат. Мы хотим вернуть себе титул. При этом если по ходу сезона мы поймем, что потеряли всякие шансы на чемпионство, тогда начнем думать о попадании в тройку. Для нас очень важно попасть в Лигу чемпионов.
"Российская газета"
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