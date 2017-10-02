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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: для ЦСКА наступают тяжелые времена
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что ЦСКА предстоит столкнуться с серьёзными проблемами в связи с функциональным состоянием игроков и большим количеством травмированных.
"Головин - для ЦСКА очень серьёзная потеря. Что касается Вернблума, после такой глубокой раны, которая у меня тоже была, мне понадобился месяц для восстановления. Возможно, сейчас медицина шагнула вперёд. Для ЦСКА наступают тяжелые времена. Дзагоев надолго выбыл из строя. Паузы на сборные? Когда игроки вернутся, они будут не в оптимальном состоянии. У команды ещё и очень тяжёлая финансовая ситуация. Боюсь, с учётом всех этих проблем, команда может сдать", - цитирует Бубнова Спорт FM.
"Головин - для ЦСКА очень серьёзная потеря. Что касается Вернблума, после такой глубокой раны, которая у меня тоже была, мне понадобился месяц для восстановления. Возможно, сейчас медицина шагнула вперёд. Для ЦСКА наступают тяжелые времена. Дзагоев надолго выбыл из строя. Паузы на сборные? Когда игроки вернутся, они будут не в оптимальном состоянии. У команды ещё и очень тяжёлая финансовая ситуация. Боюсь, с учётом всех этих проблем, команда может сдать", - цитирует Бубнова Спорт FM.
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