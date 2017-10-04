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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Колосков: реакция Путина на слова Фурсенко о футболе была правильной
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что считает правильной реакцию президента РФ Владимира Путина на слова президента петербургского "Зенита" Сергея Фурсенко, что футбол будут воспринимать как "истинно русскую игру", если российские команды будут показывать зрелищный футбол.
Путин иронично прокомментировал высказывание Фурсенко, заметив, что в стартовом составе "сине-бело-голубых" на матч Лиги Европы против испанского "Реал Сосьедад" вышло восемь легионеров.
"Фурсенко просто рассказал, что делается в "Зените", и между прочим упомянул о том, что футбол – это русская игра, на что правильно отреагировал президент. Фурсенко сказал, что подготовят российских ребят к домашнему чемпионату мира. Причем тут русская игра или не русская? Это игра всенародная. Понятно, что за сборную будут играть только те люди, у которых есть российское гражданство", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Путин иронично прокомментировал высказывание Фурсенко, заметив, что в стартовом составе "сине-бело-голубых" на матч Лиги Европы против испанского "Реал Сосьедад" вышло восемь легионеров.
"Фурсенко просто рассказал, что делается в "Зените", и между прочим упомянул о том, что футбол – это русская игра, на что правильно отреагировал президент. Фурсенко сказал, что подготовят российских ребят к домашнему чемпионату мира. Причем тут русская игра или не русская? Это игра всенародная. Понятно, что за сборную будут играть только те люди, у которых есть российское гражданство", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
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