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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Осман Кадиев: cудейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол
Судейство в матче 12-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Зенитом" было предвзятым, заявил президент махачкалинского клуба Осман Кадиев.
"Что я еще могу сказать, если он действительно убивает команду ["Анжи"]? Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство, я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды.
Я вижу, когда судья сажает на свисток одну команду, дает понять: "Ребята, я сужу в пользу "Зенита". А это нервирует игроков, в футболе не бывает мелочей.
За что Матюнин показал желтую карточку Маркелову? Когда нам забивали второй гол, то был фол на Кацаеве - его сбили с ног и забрали мяч. Сносят Прудникова - судья даже не свистнул, а когда Ригони наступает на ногу нашему игроку, то нет даже желтой карточки, хотя это удаление", - цитирует Кадиева ТАСС.
"Что я еще могу сказать, если он действительно убивает команду ["Анжи"]? Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство, я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды.
Я вижу, когда судья сажает на свисток одну команду, дает понять: "Ребята, я сужу в пользу "Зенита". А это нервирует игроков, в футболе не бывает мелочей.
За что Матюнин показал желтую карточку Маркелову? Когда нам забивали второй гол, то был фол на Кацаеве - его сбили с ног и забрали мяч. Сносят Прудникова - судья даже не свистнул, а когда Ригони наступает на ногу нашему игроку, то нет даже желтой карточки, хотя это удаление", - цитирует Кадиева ТАСС.
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