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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Спортивный директор "Урала": мастерство и класс на данный момент у "Спартака" повыше
Спортивный директор "Урала" Евгений Алхимов прокомментировал матч 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2).
"Мы играли на домашней арене "Спартака", и там незабываемая аура, мощная поддержка фанатов. Кроме того, наша команда потеряла нескольких ведущих футболистов, выходили ребята, которые готовы не на сто процентов. "Урал" проиграл середину поля, в атаке вёл себя не так агрессивно, но это не только наши проблемы, а ещё и заслуга "Спартака".
Хозяева вышли, прекрасно понимая, что им отступать некуда. Они тоже были мотивированы, а мастерство и класс на данный момент у "Спартака" повыше. Красно-белые показали высокий прессинг, и у нас не было пространства, быстрого выхода из обороны в атаку. Всё это привело к конечному результату.
Но мне приятно слышать, что "Урал" не просто готов на равных играть с таким клубом, как "Спартак", но и даже способен выиграть. Это большой плюс нашему клубу. Значит, мы правильно развиваемся, идём правильным путём. Любой проигрыш для нас — пример, и мы обязательно сделаем выводы", - сказал Алхимов в интервью программе "Урал. Третий тайм".
ФК "Урал"
"Мы играли на домашней арене "Спартака", и там незабываемая аура, мощная поддержка фанатов. Кроме того, наша команда потеряла нескольких ведущих футболистов, выходили ребята, которые готовы не на сто процентов. "Урал" проиграл середину поля, в атаке вёл себя не так агрессивно, но это не только наши проблемы, а ещё и заслуга "Спартака".
Хозяева вышли, прекрасно понимая, что им отступать некуда. Они тоже были мотивированы, а мастерство и класс на данный момент у "Спартака" повыше. Красно-белые показали высокий прессинг, и у нас не было пространства, быстрого выхода из обороны в атаку. Всё это привело к конечному результату.
Но мне приятно слышать, что "Урал" не просто готов на равных играть с таким клубом, как "Спартак", но и даже способен выиграть. Это большой плюс нашему клубу. Значит, мы правильно развиваемся, идём правильным путём. Любой проигрыш для нас — пример, и мы обязательно сделаем выводы", - сказал Алхимов в интервью программе "Урал. Третий тайм".
ФК "Урал"
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