Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Спортивный директор "Урала": мастерство и класс на данный момент у "Спартака" повыше

Спортивный директор "Урала" Евгений Алхимов прокомментировал матч 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2).

"Мы играли на домашней арене "Спартака", и там незабываемая аура, мощная поддержка фанатов. Кроме того, наша команда потеряла нескольких ведущих футболистов, выходили ребята, которые готовы не на сто процентов. "Урал" проиграл середину поля, в атаке вёл себя не так агрессивно, но это не только наши проблемы, а ещё и заслуга "Спартака".

Хозяева вышли, прекрасно понимая, что им отступать некуда. Они тоже были мотивированы, а мастерство и класс на данный момент у "Спартака" повыше. Красно-белые показали высокий прессинг, и у нас не было пространства, быстрого выхода из обороны в атаку. Всё это привело к конечному результату.

Но мне приятно слышать, что "Урал" не просто готов на равных играть с таким клубом, как "Спартак", но и даже способен выиграть. Это большой плюс нашему клубу. Значит, мы правильно развиваемся, идём правильным путём. Любой проигрыш для нас — пример, и мы обязательно сделаем выводы", - сказал Алхимов в интервью программе "Урал. Третий тайм".

ФК "Урал"
Теги: Урал Спартак
Сегодня, 21:44
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Рассмешил.

Льстит просто - перед тем, как вам жопку надрать
Ясно, что Урал сильнее ))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:01) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
На данный момент?Рассмешил.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Но мне приятно слышать, что "Урал" не просто готов на равных играть с таким клубом, как "Спартак", но и даже способен выиграть. Это большой плюс нашему клубу.

Ужас, ладно мы, а вот болелы Урала как отнесутся к этим лицемерным словам, посмотрев воочию на этот продажный цирк.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.