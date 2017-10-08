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Сборная Ирана проведёт тренировку на базе "Рубина"

Сегодня сборная Ирана соберется в Казани на товарищеский матч против России, сообщает "Спорт-Экспресс".

Иранцы проведут вечернее занятие на одном из полей на базе "Рубина".

Матч Россия - Иран пройдет на "Казань-Арене" 10 октября. Начало - в 19.00 по московскому времени.
Теги: Сборная Ирана
Сегодня, 17:08
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