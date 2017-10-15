Доменико Кришито: приношу извинения за проигрыш

Dispiace per la brutta sconfitta di stasera.. adesso uniti per affrontare le prossime partite che per noi sono fondamentali per il campionato.. bisogna imparare da queste sconfitte.. A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on Oct 15, 2017 at 12:36pm PDT

Защитник "Зенита" Доменико Кришито извинился перед болельщиками за поражение в матче 13-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1)."Приношу извинения за проигрыш. Теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах, которые важны для нас. Команда должна учиться на таких поражениях", - написал Кришито.