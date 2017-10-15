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Доменико Кришито: приношу извинения за проигрыш

Защитник "Зенита" Доменико Кришито извинился перед болельщиками за поражение в матче 13-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1).

"Приношу извинения за проигрыш. Теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах, которые важны для нас. Команда должна учиться на таких поражениях", - написал Кришито.

Теги: Кришито Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 04:20
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