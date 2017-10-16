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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Ширко: "Спартак" все еще не в лучшей форме, игра с "Севильей" будет сложной
Футболисты "Спартака", несмотря на успешный результат в последних играх, все еще находятся не в лучшей физической форме, поэтому встреча с испанской "Севильей" будет непростой, заявил "Р-Спорт" бывший нападающий "красно-белых" Александр Ширко.
"Можно сказать, что это решающие матчи, от результата которых во многом будут понятны шансы "Спартака" на евровесну. Если судить по набору очков, у клуба начало снова что-то получаться, но если смотреть по физическим кондициям, "Спартак" все еще не в лучшей форме. Если посмотрите последний матч, команда хорошо провела первый тайм, но "подсела" во втором и отдала инициативу. Физические проблемы еще есть, поэтому игра с "Севильей" будет не из простых. Это Лига чемпионов, не думаю, что здесь кто-то смотрит на холод, здесь каждый решает свои задачи - добавил Ширко. - Мне кажется, уповать на погоду и ждать, что "Севилья" замерзнет, "Спартаку" не стоит. Команде как минимум нужно показать ту же самоотдачу, что и в игре с "Ливерпулем", чтобы претендовать на очки. Плюс надо будет выжать максимум из тех моментов, которые "Спартак" создаст", - отметил Ширко.
"Можно сказать, что это решающие матчи, от результата которых во многом будут понятны шансы "Спартака" на евровесну. Если судить по набору очков, у клуба начало снова что-то получаться, но если смотреть по физическим кондициям, "Спартак" все еще не в лучшей форме. Если посмотрите последний матч, команда хорошо провела первый тайм, но "подсела" во втором и отдала инициативу. Физические проблемы еще есть, поэтому игра с "Севильей" будет не из простых. Это Лига чемпионов, не думаю, что здесь кто-то смотрит на холод, здесь каждый решает свои задачи - добавил Ширко. - Мне кажется, уповать на погоду и ждать, что "Севилья" замерзнет, "Спартаку" не стоит. Команде как минимум нужно показать ту же самоотдачу, что и в игре с "Ливерпулем", чтобы претендовать на очки. Плюс надо будет выжать максимум из тех моментов, которые "Спартак" создаст", - отметил Ширко.
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