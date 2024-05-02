- Меня спрашивают: "Вот, Семак не станет чемпионом". Отвечаю: "Вы что, обалдели? Человек выиграл пять чемпионатов подряд, с какого перепугу он должен выигрывать каждый год?" Семак абсолютно нормально работает. Человек может проиграть один чемпионат - что такого-то? - цитирует Ташуева Sports.ru.
48-летний главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак занимает эту должность с мая 2018 года. Во всех пяти полных сезонах под руководством Семака сине-бело-голубые неизменно становились чемпионами России. В текущем сезоне за четыре тура до финиша "Зенит" ведёт борьбу за чемпионство с "Краснодаром" и московским "Динамо", опережая бело-голубых на 3 очка, а чёрно-зелёных - по результатам личных встреч пр равном количестве очков.
Ташуев: Семак может проиграть один чемпионат - что такого-то? С какого перепугу он должен выигрывать каждый год?
Экс-главный тренер "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал работу наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"