Виктор Гусев: монополия "Матч ТВ" не вредит нашей спортивной журналистике, а, наоборот, развивает ее

Комментатор Первого канала Виктор Гусев поделился мнением о работе "Матч ТВ".– "Матч ТВ" для этого и был задуман. Все каналы сознательно ушли из этой ниши. Первый канал оставил себе топовые матчи сборных, чемпионаты мира, Олимпийские игры, все лучшее с фигурного катания. Все остальное должно быть на специализированном спортивном канале. Иначе зачем его выдумывали, если не давать ему никакого спорта?– Нет, абсолютно. Наоборот, считаю, это развивает нашу спортивную журналистику. Когда я еще был юношей, очень молодым человеком, невозможно было даже представить, что, включив телевизор, можно посмотреть, например, чемпионат Англии по футболу. Чтобы увидеть аналог Месси в то время, мы должны были ждать чемпионата мира. Сейчас прекрасная ситуация для телезрителей, болельщиков и, соответственно, для спортивной журналистики. Просто нужно учить язык, хорошо говорить и писать на русском.– Спорт сейчас должен бороться за свое право в системе развлечений, досуга и какими-то другими вещами. Опять же, вспоминая свою молодость, скажу, что спортивные арены были полные, но тогда просто некуда было пойти. Стадионы были единственным местом, где можно было открыто выражать свои эмоции. В других областях жизни они строго подавлялись.