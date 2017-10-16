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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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22:23
Виктор Гусев: монополия "Матч ТВ" не вредит нашей спортивной журналистике, а, наоборот, развивает ее
Виктор Гусев: монополия "Матч ТВ" не вредит нашей спортивной журналистике, а, наоборот, развивает ее
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Виктор Гусев: монополия "Матч ТВ" не вредит нашей спортивной журналистике, а, наоборот, развивает ее
Комментатор Первого канала Виктор Гусев поделился мнением о работе "Матч ТВ".
– Сейчас 90% всего спорта аккумулировано на "Матч ТВ". Как к этому относитесь?
– "Матч ТВ" для этого и был задуман. Все каналы сознательно ушли из этой ниши. Первый канал оставил себе топовые матчи сборных, чемпионаты мира, Олимпийские игры, все лучшее с фигурного катания. Все остальное должно быть на специализированном спортивном канале. Иначе зачем его выдумывали, если не давать ему никакого спорта?
– Такая монополия "Матч ТВ" не вредит спортивной тележурналистике?
– Нет, абсолютно. Наоборот, считаю, это развивает нашу спортивную журналистику. Когда я еще был юношей, очень молодым человеком, невозможно было даже представить, что, включив телевизор, можно посмотреть, например, чемпионат Англии по футболу. Чтобы увидеть аналог Месси в то время, мы должны были ждать чемпионата мира. Сейчас прекрасная ситуация для телезрителей, болельщиков и, соответственно, для спортивной журналистики. Просто нужно учить язык, хорошо говорить и писать на русском.
– Почему у спорта такие низкие телерейтинги, в том числе на Первом канале, за исключением топовых соревнований?
– Спорт сейчас должен бороться за свое право в системе развлечений, досуга и какими-то другими вещами. Опять же, вспоминая свою молодость, скажу, что спортивные арены были полные, но тогда просто некуда было пойти. Стадионы были единственным местом, где можно было открыто выражать свои эмоции. В других областях жизни они строго подавлялись.
"Реальное время"
– Сейчас 90% всего спорта аккумулировано на "Матч ТВ". Как к этому относитесь?
– "Матч ТВ" для этого и был задуман. Все каналы сознательно ушли из этой ниши. Первый канал оставил себе топовые матчи сборных, чемпионаты мира, Олимпийские игры, все лучшее с фигурного катания. Все остальное должно быть на специализированном спортивном канале. Иначе зачем его выдумывали, если не давать ему никакого спорта?
– Такая монополия "Матч ТВ" не вредит спортивной тележурналистике?
– Нет, абсолютно. Наоборот, считаю, это развивает нашу спортивную журналистику. Когда я еще был юношей, очень молодым человеком, невозможно было даже представить, что, включив телевизор, можно посмотреть, например, чемпионат Англии по футболу. Чтобы увидеть аналог Месси в то время, мы должны были ждать чемпионата мира. Сейчас прекрасная ситуация для телезрителей, болельщиков и, соответственно, для спортивной журналистики. Просто нужно учить язык, хорошо говорить и писать на русском.
– Почему у спорта такие низкие телерейтинги, в том числе на Первом канале, за исключением топовых соревнований?
– Спорт сейчас должен бороться за свое право в системе развлечений, досуга и какими-то другими вещами. Опять же, вспоминая свою молодость, скажу, что спортивные арены были полные, но тогда просто некуда было пойти. Стадионы были единственным местом, где можно было открыто выражать свои эмоции. В других областях жизни они строго подавлялись.
"Реальное время"
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