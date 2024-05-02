"Угальде - хорош, но такое бывает, что нападающий не забивает. Думаю, скоро он забьёт, а в будущем голов будет много. Мы ему в этом помогаем", - приводит слова Игнатова "Чемпионат".
Манфред Угальде стал игроком "Спартака" в зимнее трансферное окно. Московский клуб заплатил нидерландскому "Твенте" за трансфер форварда 13 миллионов евро. В весенней части сезона коста-риканский нападающий принял участие в 11-ти матчах "красно-белых" во всех турнирах и отличился 1 раз.
Единственный гол за "Спартак" Угальде забил в ворота санкт-петербургского "Зенита" в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита" (1:2). Кроме того, в статусе игрока "красно-белых" Манфред Угальде забил гол в ворота сборной Аргентины за сборную Коста-Рики в товарищеском матче (1:3) 27-го марта. Этот мяч стал для игрока 2-м за сборную в 8-ми матчах.
Хавбек "Спартака" Игнатов: в будущем Угальде забьет много голов, мы ему в этом помогаем
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов прокомментировал не самый результативный дебют новичка команды Манфреда Угальде.
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