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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тина Канделаки: скоро на "Матч ТВ" увидите новый формат и услышите о новых проектах
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением насчет перехода канала под управление Comedy Club Production.
"Я остаюсь генеральным продюсером и отвечаю за ряд проектов, которые делаю. Надеюсь, что если все будет хорошо и мы представим премьеру сезона, вы увидите новый формат и услышите о новых проектах, которая наша команда готовит в этом сезоне и в следующем.
Все будет очень хорошо. Что касается политики и стратегии, то она уже утверждена, и там говорится о количестве спорта и околоспорта. Строго по этой стратегии и будем двигаться, ничего нового не будет.
А что касается развлекательного подхода к спортивному контенту, то я с самого начала говорила про это, теперь в этом направлении будем двигаться гораздо увереннее", - цитирует Канделаки ТАСС.
"Я остаюсь генеральным продюсером и отвечаю за ряд проектов, которые делаю. Надеюсь, что если все будет хорошо и мы представим премьеру сезона, вы увидите новый формат и услышите о новых проектах, которая наша команда готовит в этом сезоне и в следующем.
Все будет очень хорошо. Что касается политики и стратегии, то она уже утверждена, и там говорится о количестве спорта и околоспорта. Строго по этой стратегии и будем двигаться, ничего нового не будет.
А что касается развлекательного подхода к спортивному контенту, то я с самого начала говорила про это, теперь в этом направлении будем двигаться гораздо увереннее", - цитирует Канделаки ТАСС.
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