Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Тина Канделаки: скоро на "Матч ТВ" увидите новый формат и услышите о новых проектах

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением насчет перехода канала под управление Comedy Club Production.

"Я остаюсь генеральным продюсером и отвечаю за ряд проектов, которые делаю. Надеюсь, что если все будет хорошо и мы представим премьеру сезона, вы увидите новый формат и услышите о новых проектах, которая наша команда готовит в этом сезоне и в следующем.

Все будет очень хорошо. Что касается политики и стратегии, то она уже утверждена, и там говорится о количестве спорта и околоспорта. Строго по этой стратегии и будем двигаться, ничего нового не будет.

А что касается развлекательного подхода к спортивному контенту, то я с самого начала говорила про это, теперь в этом направлении будем двигаться гораздо увереннее", - цитирует Канделаки ТАСС.
Теги: Канделаки
Сегодня, 19:10
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: язва (Сегодня, 19:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
осталось только порнуху запустить.. joy ведь какие-то кореша из тнт уже на канале


--------------------
shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него........
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (5)

Неплохой проект получился бы без канделаки и губерниева.
Регистрация: 20.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.