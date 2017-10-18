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"Спартак" нанес на ребрендированный автобус имена 2690 болельщиков

"Спартак" произвел ребрендинг автобуса, на котором передвигается главная спартаковская команда.

Новый дизайн выполнен в клубных цветах, а одним из важнейших его элементов стал год основания клуба, 1922-й, сложенный из имен болельщиков.

"В число тех, чьи имена были нанесены на борт клубного транспорта, вошли болельщики, которые посетили все домашние матчи команды в сезоне-2016/17; это 2 690 преданных фанатов. Мы искренне гордимся теми, кто не пропустил ни одного домашнего матча в чемпионском сезоне «Спартака». То, что теперь их имена красуются на автобусе красно-белых, — лишь первый наш шаг к тому, чтобы продемонстрировать наше отношение. Мы планируем провести еще несколько акций, направленных на то, чтобы увековечить имена поклонников клуба. Уверен, болельщики это оценят, а команда еще сильнее ощутит единение с ними", — рассказал коммерческий директор клуба Александр Атаманенко.

Красно-белые произвели ребрендинг автобуса, на котором передвигается главная спартаковская команда. Новый дизайн выполнен в клубных цветах, а одним из важнейших его элементов стал год основания клуба, 1922-й, сложенный из имен болельщиков. «В число тех, чьи имена были нанесены на борт клубного транспорта, вошли болельщики, которые посетили все домашние матчи команды в сезоне-2016/17; это 2 690 преданных фанатов, — рассказал коммерческий директор клуба Александр Атаманенко. — Мы искренне гордимся теми, кто не пропустил ни одного домашнего матча в чемпионском сезоне «Спартака». То, что теперь их имена красуются на автобусе красно-белых, — лишь первый наш шаг к тому, чтобы продемонстрировать наше отношение. Мы планируем провести еще несколько акций, направленных на то, чтобы увековечить имена поклонников клуба. Уверен, болельщики это оценят, а команда еще сильнее ощутит единение с ними». #Спартак #ФКСпартак #краснобелый #FCSpartak #Spartak #fcsm

A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official) on

Теги: Спартак
Сегодня, 22:06
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4
(4)
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:58) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
имена всех своих 2690 болельщиков...


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Фанат Кокорина с 2017 года
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:31) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нда, теперь даже если совсем плохо будут играть, даже помидор не бросить, вдруг попадешь не в того.
Регистрация: 17.05.2017
№2 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 22:23) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
очень круто!


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№1 Написал: Русич Асгард (Сегодня, 22:11) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Круто!!!
Регистрация: 15.08.2013
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