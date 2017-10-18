"Спартак" нанес на ребрендированный автобус имена 2690 болельщиков

"Спартак" произвел ребрендинг автобуса, на котором передвигается главная спартаковская команда.Новый дизайн выполнен в клубных цветах, а одним из важнейших его элементов стал год основания клуба, 1922-й, сложенный из имен болельщиков."В число тех, чьи имена были нанесены на борт клубного транспорта, вошли болельщики, которые посетили все домашние матчи команды в сезоне-2016/17; это 2 690 преданных фанатов. Мы искренне гордимся теми, кто не пропустил ни одного домашнего матча в чемпионском сезоне «Спартака». То, что теперь их имена красуются на автобусе красно-белых, — лишь первый наш шаг к тому, чтобы продемонстрировать наше отношение. Мы планируем провести еще несколько акций, направленных на то, чтобы увековечить имена поклонников клуба. Уверен, болельщики это оценят, а команда еще сильнее ощутит единение с ними", — рассказал коммерческий директор клуба Александр Атаманенко.