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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Ещенко: хотел бы завершить карьеру в "Спартаке"
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что он хотел бы закончить свою карьеру в столичном клубе.
– Какие эмоции сейчас испытываете после удачного отрезка "Спартака" и матча с "Севильей"?
– После встречи с испанцами уже прошло достаточно времени. Результат матча забыли. Впереди следующие игры. Но, конечно, были довольны. Рады, что получилось победить сложную команду, да еще и с таким счетом. Забили много голов и выглядели неплохо. Плюс почти 45 тысяч зрителей пришло. Что дальше? Есть чемпионат и Кубок России, хочется достойно выступить в Лиге чемпионов. И, конечно, хотелось бы еще остаться в "Спартаке". Возможно, даже завершить карьеру здесь. Меня все устраивает. И руководство, и тренерский штаб. Плюс команда играет, и болельщики любят, приходят на стадион. Я всем доволен.
"Матч ТВ"
– Какие эмоции сейчас испытываете после удачного отрезка "Спартака" и матча с "Севильей"?
– После встречи с испанцами уже прошло достаточно времени. Результат матча забыли. Впереди следующие игры. Но, конечно, были довольны. Рады, что получилось победить сложную команду, да еще и с таким счетом. Забили много голов и выглядели неплохо. Плюс почти 45 тысяч зрителей пришло. Что дальше? Есть чемпионат и Кубок России, хочется достойно выступить в Лиге чемпионов. И, конечно, хотелось бы еще остаться в "Спартаке". Возможно, даже завершить карьеру здесь. Меня все устраивает. И руководство, и тренерский штаб. Плюс команда играет, и болельщики любят, приходят на стадион. Я всем доволен.
"Матч ТВ"
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