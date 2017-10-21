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Андрей Ещенко: хотел бы завершить карьеру в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что он хотел бы закончить свою карьеру в столичном клубе.

– Какие эмоции сейчас испытываете после удачного отрезка "Спартака" и матча с "Севильей"?

– После встречи с испанцами уже прошло достаточно времени. Результат матча забыли. Впереди следующие игры. Но, конечно, были довольны. Рады, что получилось победить сложную команду, да еще и с таким счетом. Забили много голов и выглядели неплохо. Плюс почти 45 тысяч зрителей пришло. Что дальше? Есть чемпионат и Кубок России, хочется достойно выступить в Лиге чемпионов. И, конечно, хотелось бы еще остаться в "Спартаке". Возможно, даже завершить карьеру здесь. Меня все устраивает. И руководство, и тренерский штаб. Плюс команда играет, и болельщики любят, приходят на стадион. Я всем доволен.

"Матч ТВ"
Сегодня, 20:05
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:04) #
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online

С таким отношением и игрой Андрей очень долго может играть на высоком уровне....здоровья,без травм и конечно удачи в СПАРТАКЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: pasha Киров (Сегодня, 19:56) #
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online

БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ:Зенит", как и "Челси", - большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах

А ты Андрей,конечно, в Спартаке заканчивай..


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
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