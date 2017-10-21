Андрей Ещенко: хотел бы завершить карьеру в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что он хотел бы закончить свою карьеру в столичном клубе.– После встречи с испанцами уже прошло достаточно времени. Результат матча забыли. Впереди следующие игры. Но, конечно, были довольны. Рады, что получилось победить сложную команду, да еще и с таким счетом. Забили много голов и выглядели неплохо. Плюс почти 45 тысяч зрителей пришло. Что дальше? Есть чемпионат и Кубок России, хочется достойно выступить в Лиге чемпионов. И, конечно, хотелось бы еще остаться в "Спартаке". Возможно, даже завершить карьеру здесь. Меня все устраивает. И руководство, и тренерский штаб. Плюс команда играет, и болельщики любят, приходят на стадион. Я всем доволен.