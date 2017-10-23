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Власти Чечни приказали обеспечить стопроцентную явку болельщиков на матч с "Анжи"?

Власти Чечни приказали обеспечить стопроцентную явку болельщиков на матч 15-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Анжи".

Студенты из Грозного рассказали о том, что за неявку на игру им угрожают отчислением, а ректорам высших учебных заведений – увольнением.

14 октября, на следующий день после победы "Спартака" над "Ахматом", представитель властей Чечни провел в актовом зале Чеченского государственного университета встречу с руководителями и студентами вузов Грозного.

"[Представитель властей] выразил свое возмущение тем, что на прошедшем [13 октября] матче было мало болельщиков, особенно от ЧГУ.

Говорил об отсутствии патриотизма, потребовал представить списки тех, кто не ходил на матч, и пригрозил всех "нерадивых" отчислить.

Досталось и ректору, которого он тоже пообещал уволить в случае повторения подобного", – сообщил студент ЧГУ.

"30 числа [октября] на "Ахмат-Арене" будет матч между нашей командой и дагестанским "Анжи". Явка должна быть стопроцентной.

В противном случае действительно могут быть очень большие проблемы у всех, начиная от ректора и кончая рядовым студентом», – рассказал еще один участник встречи Умар.

Педагогам и студентам ранее было приказано присутствовать 13 октября на матче в качестве болельщиков.

"Каждому вузу, техникуму отводится определенный сектор и определенное количество мест. Карта распределения мест составляется в городской мэрии. Поэтому достаточно свериться с ней, чтобы увидеть, в каком именно секторе не были заполнены трибуны.

"Ахмат-Арена" вмещает 30 тысяч человек, так что людей должны выделять не только вузы и ссузы, но и все министерства, ведомства, организации и предприятия", – заявил работник Минобразования Чечни Вахид.

"Кавказский узел"
Теги: Ахмат
Сегодня, 16:12
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11
(3)
№11 Написал: ramil Россия (Сегодня, 16:51) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
какой футбол такая посещаемость
Регистрация: 17.05.2016
№10 Написал: Батька (Сегодня, 16:50) #
  • -1
  •  (3)
online

В Питер говорят так же набивают ... ну какую то часть как на петровский тысяч 10 покупают .... а остальное все насильно, бесплатно напрягают !! smile
Идиоты ... гонятся за посещаемостью в Чечне и Питере а на деле отвращение к футболу усиливают у молодежи !!
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 16:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
родоплеменные отношения с элементами рабства.
нет там Цивилизации и не будет.


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
еще и бабло за билеты соберут)))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:45) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Вот так и начинается ненависть к футболу. Хотели как лучше, а получилось , как всегда. Это Грозный Казань и Питер в первых рядах.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:41) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
кауказкая демократия


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 16:35) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
вольная борьба вот вид спорта на кавказе,остальное под дулом автомата
Регистрация: 21.07.2011
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
под дулами автоматов что ли? ну ну
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 16:20) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
государство в государстве.
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:19) #
  • +1
  •  (1)

Власти Чечни без труда могут выяснить, студенты каких учреждений не были на матче в "Ахмат-арене", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" работник Минобразования республики Вахид.


круче этого источника только ОБС
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:16) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
а потом будут задвигать что ахмат популярен в чечне


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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