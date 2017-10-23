Власти Чечни приказали обеспечить стопроцентную явку болельщиков на матч с "Анжи"?

Власти Чечни приказали обеспечить стопроцентную явку болельщиков на матч 15-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Анжи".Студенты из Грозного рассказали о том, что за неявку на игру им угрожают отчислением, а ректорам высших учебных заведений – увольнением.14 октября, на следующий день после победы "Спартака" над "Ахматом", представитель властей Чечни провел в актовом зале Чеченского государственного университета встречу с руководителями и студентами вузов Грозного."[Представитель властей] выразил свое возмущение тем, что на прошедшем [13 октября] матче было мало болельщиков, особенно от ЧГУ.Говорил об отсутствии патриотизма, потребовал представить списки тех, кто не ходил на матч, и пригрозил всех "нерадивых" отчислить.Досталось и ректору, которого он тоже пообещал уволить в случае повторения подобного", – сообщил студент ЧГУ."30 числа [октября] на "Ахмат-Арене" будет матч между нашей командой и дагестанским "Анжи". Явка должна быть стопроцентной.В противном случае действительно могут быть очень большие проблемы у всех, начиная от ректора и кончая рядовым студентом», – рассказал еще один участник встречи Умар.Педагогам и студентам ранее было приказано присутствовать 13 октября на матче в качестве болельщиков."Каждому вузу, техникуму отводится определенный сектор и определенное количество мест. Карта распределения мест составляется в городской мэрии. Поэтому достаточно свериться с ней, чтобы увидеть, в каком именно секторе не были заполнены трибуны."Ахмат-Арена" вмещает 30 тысяч человек, так что людей должны выделять не только вузы и ссузы, но и все министерства, ведомства, организации и предприятия", – заявил работник Минобразования Чечни Вахид.