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Фернандо: должны привыкнуть к критике, потому что играем в выдающемся клубе

Полузащитник "Спартака" Фернандо рассказал о своём отношении к критике.

"Я выхожу на поле с намерением не ошибаться в передачах. Стараюсь своим товарищам в атаку отдавать такие мячи, которые будет удобно принять и продолжить атаку. Порой я ошибаюсь, но стараюсь воплощать свой футбольный взгляд в игре. Даже если осознаю, что это будет сложная передача — стараюсь превратить её в удобную.

Я себя превосходно чувствую, много бегаю на тренировках и в играх. Слежу за собой всё время, даже дома. Начало сезона оказалось сложнее, потому что все другие команды хотят побороться за титул чемпиона страны.

Мы должны привыкнуть к критике, потому что играем в выдающемся клубе. Если эта критика уместна, то вы можете подумать, что я стану лучше от неё.

То, что говорят посторонние люди, всегда полезно для роста. Всегда стараюсь максимально отдаваться на тренировочном поле, чтобы в день игры помочь команде. Порой это нелегко, мы знаем, что в футбол играет не один человек", - цитирует Фернандо "Чемпионат.сом".
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 19:30
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