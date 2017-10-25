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Александр Егоров: рука Фернандеса - это пенальти, но Вилков правильно сделал, что не назначил его

Бывший арбитр, заместитель главы ДСИ РФС Александр Егоров поддержал решение судьи Михаила Вилкова не назначать пенальти в матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит".

"Движение рукой по всем правилам УЕФА - это пенальти. Но я знаю, что такое "Зенит" - ЦСКА, какой градус напряжения в игре и полностью поддерживаю решение Михаила не назначать такой пенальти именно в этой игре.

Эта игра имеет особый статус в нашем чемпионате. Где-то нужно подходить не по правилам, а по понятиям, по духу. Если подходить к такой игре педантично, то она могла бы прерваться на 50-й минуте, потому что все были бы удалены", - сказал Егоров в эфире передачи "Свисток".
Теги: Егоров Фернандес ЦСКА Зенит
Сегодня, 01:07
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(1)
№8 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 01:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Цитата: HardWar
Вот зачем такое говорить?? Совсем довен. Ну скажи была, пинок. Или не было, не пинок. Нет бля, рука была, но правильно, что не пинок. Интригу бля убьет. ДЕГЕНЕРАТ. На хер правила, они же интригу убивают.

О том и речь что судят не по правилам,а понятиям,все сводится к формулировке:На усмотрение судьи...

На хер этих аутистов, ввести видеоповторы как в хоккее. ДА и там тоже хватает моментов на усмотрение. Аж бесит иной раз.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 01:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: HardWar
Вот зачем такое говорить?? Совсем довен. Ну скажи была, пинок. Или не было, не пинок. Нет бля, рука была, но правильно, что не пинок. Интригу бля убьет. ДЕГЕНЕРАТ. На хер правила, они же интригу убивают.

О том и речь что судят не по правилам,а понятиям,все сводится к формулировке:На усмотрение судьи...
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 01:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ: РУКА ФЕРНАНДЕСА - ЭТО ПЕНАЛЬТИ, НО ВИЛКОВ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ, ЧТО НЕ НАЗНАЧИЛ ЕГО,ПОТОМУ ЧТО Я БОЛЕЮ ЗА ЦКГ

Клоун

Вот зачем такое говорить?? Совсем довен. Ну скажи была, пинок. Или не было, не пинок. Нет бля, рука была, но правильно, что не пинок. Интригу бля убьет. ДЕГЕНЕРАТ. На хер правила, они же интригу убивают.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№5 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Где-то нужно подходить не по правилам, а по понятиям, по духу.

Звучит как национальная идея России.
Регистрация: 7.06.2007
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 00:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Т.е. фол был, но правильно, что его не зафиксировали.
Все нормально там у Егорова? А с Б бьется?

Егоров любил матчи ЦСКА-Зенит
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ: РУКА ФЕРНАНДЕСА - ЭТО ПЕНАЛЬТИ, НО ВИЛКОВ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ, ЧТО НЕ НАЗНАЧИЛ ЕГО,ПОТОМУ ЧТО Я БОЛЕЮ ЗА ЦКГ

Клоун
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 00:44) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Т.е. фол был, но правильно, что его не зафиксировали.
Все нормально там у Егорова? А с Б бьется?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:38) #
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  •  (3)
online

Неправильно это правильно ,черное- это белое.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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