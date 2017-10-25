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Александр Самедов: пиротехника футболистам абсолютно не мешает

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов ответил на вопрос о том, насколько футболистам мешает пиротехника на трибунах.

"Абсолютно не мешает. Единственное, чего не хочется видеть, так это ракетницы. В Мариборе наблюдал за её полётом в судью со скамейки запасных. Хорошо, что не попала, иначе всё могло завершиться трагедией. Но если говорить про организованные шоу – это красиво. Если дым и спускается на поле, то отвлекает буквально на пару секунд", - цитирует Самедова "Фратрия".
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 16:38
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№3 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 17:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
АЛЕКСАНДР САМЕДОВ: ПИРОТЕХНИКА ФУТБОЛИСТАМ АБСОЛЮТНО НЕ МЕШАЕТ

...и мельдоний с бормотаном,кстати тоже... Но всё же лучше не выёживаться!
Регистрация: 14.02.2007
№2 Написал: evgeniy107000k (Сегодня, 16:56) #
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мешает только то что мешает танцорам -пока почетное 6 место stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 3.10.2017
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:48) #
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  •  (3)

Акинфеев не согласится с Самедовым сто процентов. Да и хозяева стадионов невозрадуются. Что-то понесло Самедова после нокдауна. Наверное еще не доконца пришел в сознание.
Регистрация: 17.04.2017
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