Билеты на матч "Спартак" - "Зенит" продаются по цене от 1,5 до 30 тысяч рублей

"Спартак" начал продажу билетов на матч 18-го тура чемпионата России с "Зенитом".Билеты будут продаваться в пять этапов. Самый дешевый билет стоит 1,5 тысячи рублей, а самый дорогой – 30 тысяч.Матч состоится на "Открытие Арене" 27 ноября .