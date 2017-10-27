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Билеты на матч "Спартак" - "Зенит" продаются по цене от 1,5 до 30 тысяч рублей

"Спартак" начал продажу билетов на матч 18-го тура чемпионата России с "Зенитом".

Билеты будут продаваться в пять этапов. Самый дешевый билет стоит 1,5 тысячи рублей, а самый дорогой – 30 тысяч.

Матч состоится на "Открытие Арене" 27 ноября .
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 02:41
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