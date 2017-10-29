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В МГИМО открыли бюст Льву Яшину

Около стадиона Московского государственного института международных отношений (МГИМО) состоялось торжественное открытие памятника легендарному советскому вратарю Льву Яшину, информирует welcome2018.com.

Почетными гостями мероприятия стали ректор МГИМО, посол волонтерской программы ЧМ-2018 Анатолий Торкунов и бывший капитан сборной России, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин. Вместе с ними бюст открыли активисты волонтерского центра Чемпионата мира, созданного на базе МГИМО.
Теги: Яшин
Сегодня, 11:16
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№2 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 12:53) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
при чем здесь МГИМО? дипломатом был?
Регистрация: 24.11.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:07) #
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  •  (3)

Лев Яшин ...ФИГУРА.....но Он что там учился....памятник был на стадионе ДИНАМО....ЕСЛИ ОСТАЛСЯ ТО ДОСТАТОЧНО...А НЕТ ...ТО ПАМЯТНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО ТАМ...И ВСЁ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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