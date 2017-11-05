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Александр Бубнов: "Спартаку" в матче с "Уфой" предстоит нелегкое испытание

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Уфа".

"Красно-белым предстоит нелёгкое испытание. "Уфа" приедет в Москву за очками, команда Сергея Семака целенаправленно готовилась к игре, тогда как "Спартак" уступил в Испании. Однако подопечным Массимо Карреры нужно реабилитироваться за последние неудачи и подтягиваться к лидерам. Мой прогноз - хозяева победят со счётом 2:1", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Спартак Уфа
Сегодня, 18:41
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