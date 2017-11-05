Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:12
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Александр Бубнов: "Спартаку" в матче с "Уфой" предстоит нелегкое испытание
Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Уфа".
"Красно-белым предстоит нелёгкое испытание. "Уфа" приедет в Москву за очками, команда Сергея Семака целенаправленно готовилась к игре, тогда как "Спартак" уступил в Испании. Однако подопечным Массимо Карреры нужно реабилитироваться за последние неудачи и подтягиваться к лидерам. Мой прогноз - хозяева победят со счётом 2:1", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"Красно-белым предстоит нелёгкое испытание. "Уфа" приедет в Москву за очками, команда Сергея Семака целенаправленно готовилась к игре, тогда как "Спартак" уступил в Испании. Однако подопечным Массимо Карреры нужно реабилитироваться за последние неудачи и подтягиваться к лидерам. Мой прогноз - хозяева победят со счётом 2:1", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.