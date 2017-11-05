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Роман Бабаев: ЦСКА полетит в Хабаровск основным составом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пообещал, что армейцы привезут всех сильнейших на матч 17-го тура чемпионат России со "СКА-Хабаровск". Эта встреча станет первой для армейцев после паузы на игры сборных и пройдет 18 ноября.

– ЦСКА полетит основным составом в Хабаровск на матч со СКА?

– Конечно, даже не обсуждается. Главное, чтобы сборники вернулись без травм. Надеюсь, после небольшого перерыва одолеем такой тяжелый выезд.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 19:36
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