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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Роман Бабаев: ЦСКА полетит в Хабаровск основным составом
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пообещал, что армейцы привезут всех сильнейших на матч 17-го тура чемпионат России со "СКА-Хабаровск". Эта встреча станет первой для армейцев после паузы на игры сборных и пройдет 18 ноября.
– ЦСКА полетит основным составом в Хабаровск на матч со СКА?
– Конечно, даже не обсуждается. Главное, чтобы сборники вернулись без травм. Надеюсь, после небольшого перерыва одолеем такой тяжелый выезд.
"Спорт-Экспресс"
– ЦСКА полетит основным составом в Хабаровск на матч со СКА?
– Конечно, даже не обсуждается. Главное, чтобы сборники вернулись без травм. Надеюсь, после небольшого перерыва одолеем такой тяжелый выезд.
"Спорт-Экспресс"
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