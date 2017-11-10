Матиас Краневиттер: Месси на самом деле очень простой, компанейский парень

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Матиас Краневиттер рассказал о характере Лионеля Месси.– В первую очередь я бесконечно рад самому вызову в сборную, потому что выступать за национальную команду – большая честь для любого футболиста. Одна из моих целей – сыграть на чемпионате мира в России.– В Южной Америке очень сложный отборочный раунд, возможно, самый сложный из всех. Все соперники сильные, они регулярно играют между собой и знают друг друга до мелочей. Почти все команды в нашем отборе претендуют на выход на чемпионат мира, но мы показали, что являемся мощной командой и что достойны выступить на мундиале в России.– Месси на самом деле очень простой, компанейский парень. У него нет ни намека на заносчивость, он не страдает от звездной болезни. Да, для аргентинских фанатов Лионель – настоящий идол, люди готовы молиться на него, но в команде он такой же игрок, как все остальные, мы все работаем на один результат. Сложно привести какой-то конкретный пример просто потому, что он не будет уникальным – Месси ведет себя в коллективе точно так же, как и все. Для меня большая честь играть с ним в одной команде.