Матиас Краневиттер: Месси на самом деле очень простой, компанейский парень

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:04
Гарет Бэйл получил новую травму (1)
Гарет Бэйл получил новую травму (1)
20:54
Ари: хотел бы остаться в "Локомотиве" еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру (3)
Ари: хотел бы остаться в "Локомотиве" еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру (3)
20:45
"Манчестер Юнайтед" отправил скаута на матч Исландия – Чехия. Он приехал в Рейкьявик, а игра прошла в Катаре (2)
"Манчестер Юнайтед" отправил скаута на матч Исландия – Чехия. Он приехал в Рейкьявик, а игра прошла в Катаре (2)
18:44
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
17:04
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (16)
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (16)
16:26
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (2)
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (2)
14:42
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
14:28
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (4)
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (4)
12:44
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
Матиас Краневиттер: Месси на самом деле очень простой, компанейский парень
Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Матиас Краневиттер рассказал о характере Лионеля Месси.
– Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира в России. Сейчас вас вызвали на контрольный матч в Москве. Радует, что удастся избежать длительного перелета?
– В первую очередь я бесконечно рад самому вызову в сборную, потому что выступать за национальную команду – большая честь для любого футболиста. Одна из моих целей – сыграть на чемпионате мира в России.
– Почему сборная Аргентины так тяжело отбиралась на чемпионат мира?
– В Южной Америке очень сложный отборочный раунд, возможно, самый сложный из всех. Все соперники сильные, они регулярно играют между собой и знают друг друга до мелочей. Почти все команды в нашем отборе претендуют на выход на чемпионат мира, но мы показали, что являемся мощной командой и что достойны выступить на мундиале в России.
– Все зенитовские аргентинцы говорят, что Месси в стране – человек номер один, но при этом он очень скромный в общении. Можете привести пример?
– Месси на самом деле очень простой, компанейский парень. У него нет ни намека на заносчивость, он не страдает от звездной болезни. Да, для аргентинских фанатов Лионель – настоящий идол, люди готовы молиться на него, но в команде он такой же игрок, как все остальные, мы все работаем на один результат. Сложно привести какой-то конкретный пример просто потому, что он не будет уникальным – Месси ведет себя в коллективе точно так же, как и все. Для меня большая честь играть с ним в одной команде.
ФК "Зенит"
– Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира в России. Сейчас вас вызвали на контрольный матч в Москве. Радует, что удастся избежать длительного перелета?
– В первую очередь я бесконечно рад самому вызову в сборную, потому что выступать за национальную команду – большая честь для любого футболиста. Одна из моих целей – сыграть на чемпионате мира в России.
– Почему сборная Аргентины так тяжело отбиралась на чемпионат мира?
– В Южной Америке очень сложный отборочный раунд, возможно, самый сложный из всех. Все соперники сильные, они регулярно играют между собой и знают друг друга до мелочей. Почти все команды в нашем отборе претендуют на выход на чемпионат мира, но мы показали, что являемся мощной командой и что достойны выступить на мундиале в России.
– Все зенитовские аргентинцы говорят, что Месси в стране – человек номер один, но при этом он очень скромный в общении. Можете привести пример?
– Месси на самом деле очень простой, компанейский парень. У него нет ни намека на заносчивость, он не страдает от звездной болезни. Да, для аргентинских фанатов Лионель – настоящий идол, люди готовы молиться на него, но в команде он такой же игрок, как все остальные, мы все работаем на один результат. Сложно привести какой-то конкретный пример просто потому, что он не будет уникальным – Месси ведет себя в коллективе точно так же, как и все. Для меня большая честь играть с ним в одной команде.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.