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Роман Адамов: надеюсь, принесу пользу "Ростову"

Роман Адамов, который вошел в тренерский штаб "Ростова", прокомментировал своё назначение. Адамов будет принимать участие в учебно-тренировочном процессе основы, а также координировать взаимодействие основной и молодежной команд, а также молодежки и детской школы.

"Перед переходом на новую работу у меня был разговор с Леонидом Станиславовичем. Я понимаю его требования и задачи, которые поставлены передо мной руководством клуба, поэтому с уверенностью согласился на предложение. Надеюсь, что буду приносить "Ростову" пользу", - цитирует Адамова официальный сайт клуба
Теги: Ростов
Сегодня, 04:56
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