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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Ткачев: Слуцкий справится с задачами в "Халле"
Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачев считает, что главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий добьется успеха на посту главного тренера английского клуба.
– Я мог приехать на пару дней на просмотр, чтобы они меня увидели, оценили. Но позвонил Леонид Слуцкий, и я не мог больше думать о "Штутгарте".
– Да ладно! Это же Германия! Как все могло так легко сорваться?
– Блин, мне позвонил тренер сборной и ЦСКА, идущего тогда на первом месте. А в Германии все новое: язык другой, быт другой. Плюс "Штутгарт" вылетел из бундеслиги. Не раздумывая выбрал ЦСКА.
– Вот вы так "переобулись" ради Слуцкого. А кое-кто думает, что он – не топ.
– У кого-то есть свое мнение. Я считаю, что он – топ-тренер.
– Почему?
– Он добился феноменальных результатов с "Крыльями", "Москвой", с ЦСКА сколько раз становился чемпионом, постоянно в еврокубках играли. Сейчас слежу за ним по инстаграму "Халла". Знаю, что он сильно переживает, но желаю ему всего самого наилучшего и верю, что Слуцкий справится со всеми поставленными задачами.
еженедельник "Футбол"
– Я мог приехать на пару дней на просмотр, чтобы они меня увидели, оценили. Но позвонил Леонид Слуцкий, и я не мог больше думать о "Штутгарте".
– Да ладно! Это же Германия! Как все могло так легко сорваться?
– Блин, мне позвонил тренер сборной и ЦСКА, идущего тогда на первом месте. А в Германии все новое: язык другой, быт другой. Плюс "Штутгарт" вылетел из бундеслиги. Не раздумывая выбрал ЦСКА.
– Вот вы так "переобулись" ради Слуцкого. А кое-кто думает, что он – не топ.
– У кого-то есть свое мнение. Я считаю, что он – топ-тренер.
– Почему?
– Он добился феноменальных результатов с "Крыльями", "Москвой", с ЦСКА сколько раз становился чемпионом, постоянно в еврокубках играли. Сейчас слежу за ним по инстаграму "Халла". Знаю, что он сильно переживает, но желаю ему всего самого наилучшего и верю, что Слуцкий справится со всеми поставленными задачами.
еженедельник "Футбол"
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