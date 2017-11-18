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Гендиректор "СКА-Хабаровск": чёткое ощущение, что кто-то боится к нам лететь

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов объяснил, почему клуб отказал в просьбе "Локомотива" о переносе матча 18-го тура РФПЛ (27 ноября) из Хабаровска в Москву или Сочи.

"Не понимаю, почему мы куда-то должны ехать. Давайте представим, что случился форс-мажор и, возможно, в тот день будет минус 30 градусов. Однако решение о проведении матча — это не предмет торга между "Локомотивом", "СКА-Хабаровск" и лигой. Решение принимает судья матча, который прилетает на эту игру. На предматчевом совещании он говорит делегату и инспектору матча, что поле травмоопасно. В таком случае именно судья матч отменяет. Я 25 лет работаю в профессиональном футболе и ни разу не слышал, чтобы матч отменялся по прогнозу, потому что кто-то прочитал, что, наверное, будет холодно. Разве в других странах отменяют игры, потому что кто-то прочитал прогноз?

Мы вообще находимся на краю земли, это Дальний Восток. Если будет подобный форс-мажор, то всё очень чётко прописано в регламенте: есть резервная дата, которая указана в календаре, — 25 февраля. Это не говорит о том, что матч должен перенестись в другое место. Он должен быть проведён в Хабаровске, но в другую дату. Почему мы должны лететь в Сочи, Москву или на Багамские острова? Почему мы должны лишать своих болельщиков возможности посмотреть футбол?

Да, сегодня на матче с ЦСКА была не самая комфортная температура. А ещё проводился матч КХЛ — в 17 часов играли "Амур" с "Динамо". Там были дополнительное время и серия буллитов. Тем не менее во втором тайме болельщиков прибавилось. На мачте "СКА-Хабаровск" — ЦСКА было 5 569 болельщиков. Для такой погоды и времени года — это хороший показатель. Не каждый пойдёт в таких условиях на футбол. Почему я должен лишать хабаровчан зрелища от футбольного матча с "Локомотивом"? У меня складывается чёткое ощущение, что кто-то боится сюда лететь. Вот и всё", - цитирует Флегононтова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 20:13
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№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:20) #
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Болеет за:
«МЮ»
сидоры конявые
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:43) #
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Играйте в Питере, чего уж там. И 5000 тысяч придут супротив Локо и потеплее будет (но влажнее).
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Хабаровску хорошо, им просить переноса игры из-за участия в еврокубке в ближайшие годы не придется.
Боятся, вас никто не боится, но и сами не заикайтесь об переносе матчей на чужом поле.
Хотя и это вам не грозит в ближайшие годы.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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