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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гендиректор "СКА-Хабаровск": чёткое ощущение, что кто-то боится к нам лететь
Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов объяснил, почему клуб отказал в просьбе "Локомотива" о переносе матча 18-го тура РФПЛ (27 ноября) из Хабаровска в Москву или Сочи.
"Не понимаю, почему мы куда-то должны ехать. Давайте представим, что случился форс-мажор и, возможно, в тот день будет минус 30 градусов. Однако решение о проведении матча — это не предмет торга между "Локомотивом", "СКА-Хабаровск" и лигой. Решение принимает судья матча, который прилетает на эту игру. На предматчевом совещании он говорит делегату и инспектору матча, что поле травмоопасно. В таком случае именно судья матч отменяет. Я 25 лет работаю в профессиональном футболе и ни разу не слышал, чтобы матч отменялся по прогнозу, потому что кто-то прочитал, что, наверное, будет холодно. Разве в других странах отменяют игры, потому что кто-то прочитал прогноз?
Мы вообще находимся на краю земли, это Дальний Восток. Если будет подобный форс-мажор, то всё очень чётко прописано в регламенте: есть резервная дата, которая указана в календаре, — 25 февраля. Это не говорит о том, что матч должен перенестись в другое место. Он должен быть проведён в Хабаровске, но в другую дату. Почему мы должны лететь в Сочи, Москву или на Багамские острова? Почему мы должны лишать своих болельщиков возможности посмотреть футбол?
Да, сегодня на матче с ЦСКА была не самая комфортная температура. А ещё проводился матч КХЛ — в 17 часов играли "Амур" с "Динамо". Там были дополнительное время и серия буллитов. Тем не менее во втором тайме болельщиков прибавилось. На мачте "СКА-Хабаровск" — ЦСКА было 5 569 болельщиков. Для такой погоды и времени года — это хороший показатель. Не каждый пойдёт в таких условиях на футбол. Почему я должен лишать хабаровчан зрелища от футбольного матча с "Локомотивом"? У меня складывается чёткое ощущение, что кто-то боится сюда лететь. Вот и всё", - цитирует Флегононтова "Чемпионат.сом".
"Не понимаю, почему мы куда-то должны ехать. Давайте представим, что случился форс-мажор и, возможно, в тот день будет минус 30 градусов. Однако решение о проведении матча — это не предмет торга между "Локомотивом", "СКА-Хабаровск" и лигой. Решение принимает судья матча, который прилетает на эту игру. На предматчевом совещании он говорит делегату и инспектору матча, что поле травмоопасно. В таком случае именно судья матч отменяет. Я 25 лет работаю в профессиональном футболе и ни разу не слышал, чтобы матч отменялся по прогнозу, потому что кто-то прочитал, что, наверное, будет холодно. Разве в других странах отменяют игры, потому что кто-то прочитал прогноз?
Мы вообще находимся на краю земли, это Дальний Восток. Если будет подобный форс-мажор, то всё очень чётко прописано в регламенте: есть резервная дата, которая указана в календаре, — 25 февраля. Это не говорит о том, что матч должен перенестись в другое место. Он должен быть проведён в Хабаровске, но в другую дату. Почему мы должны лететь в Сочи, Москву или на Багамские острова? Почему мы должны лишать своих болельщиков возможности посмотреть футбол?
Да, сегодня на матче с ЦСКА была не самая комфортная температура. А ещё проводился матч КХЛ — в 17 часов играли "Амур" с "Динамо". Там были дополнительное время и серия буллитов. Тем не менее во втором тайме болельщиков прибавилось. На мачте "СКА-Хабаровск" — ЦСКА было 5 569 болельщиков. Для такой погоды и времени года — это хороший показатель. Не каждый пойдёт в таких условиях на футбол. Почему я должен лишать хабаровчан зрелища от футбольного матча с "Локомотивом"? У меня складывается чёткое ощущение, что кто-то боится сюда лететь. Вот и всё", - цитирует Флегононтова "Чемпионат.сом".
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