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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Рассмотрение дела М'Вила и "Динамо" перенесено на 1 декабря
Дело о сорвавшемся переходе полузащитника "Рубина" Янна М'Вила в московское "Динамо" будет рассмотрено не 22 ноября, как планировалось ранее, а 1 декабря, так как суд не успел ознакомиться со всеми документами, сообщает "Чемпионат.сом".
М'Вила летом 2015 года достиг договорённости с "Динамо" о контракте, который так и не был подписан из-за смены руководства в клубе. Полузащитник подал заявление о погашении перед ним задолженности по зарплате за время пребывания в стане бело-голубых, которое было частично удовлетворено палатой по разрешению споров РФС в октябре 2016 года.
Ранее президент ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что материалы дела трансфера М'Вила в "Динамо" переданы в следственный комитет.
М'Вила летом 2015 года достиг договорённости с "Динамо" о контракте, который так и не был подписан из-за смены руководства в клубе. Полузащитник подал заявление о погашении перед ним задолженности по зарплате за время пребывания в стане бело-голубых, которое было частично удовлетворено палатой по разрешению споров РФС в октябре 2016 года.
Ранее президент ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что материалы дела трансфера М'Вила в "Динамо" переданы в следственный комитет.
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