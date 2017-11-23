Дмитрий Селюк: меня напрягает отношение к Слуцкому в России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поддержал главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого.Ранее сообщалось, что Слуцкий может быть уволен из "Халла" за неудовлетворительные результаты.– В "Халле" не так-то просто работать, владельцы довольно легко меняют тренеров, – начал Селюк. – Конечно, нужны победы. А их в последнее время, к сожалению, нет. Но нужно еще понимать, что российскому специалисту необходимо еще немного времени для адаптации.Склоняюсь к тому, что сейчас Слуцкого увольнять все же не будут. Руководители "Халла" видят, что Леонид старается, выкладывается и у него есть объективные сложности. Меня в этой ситуации напрягает отношение к Слуцкому в России.– Многие ему завидуют и готовы вылить на него ушат грязи. Мне это не понятно. Наоборот, надо поддержать своего человека за рубежом, а не ждать его осечек.– Ну… Безусловно, это будет не самая яркая страница в его тренерской карьере, биографии. Парадоксально, что в России увольнение Слуцкого многих порадует.