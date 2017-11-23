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Дмитрий Селюк: меня напрягает отношение к Слуцкому в России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поддержал главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может быть уволен из "Халла" за неудовлетворительные результаты.

– В "Халле" не так-то просто работать, владельцы довольно легко меняют тренеров, – начал Селюк. – Конечно, нужны победы. А их в последнее время, к сожалению, нет. Но нужно еще понимать, что российскому специалисту необходимо еще немного времени для адаптации.

Склоняюсь к тому, что сейчас Слуцкого увольнять все же не будут. Руководители "Халла" видят, что Леонид старается, выкладывается и у него есть объективные сложности. Меня в этой ситуации напрягает отношение к Слуцкому в России.

– Какое отношение?

– Многие ему завидуют и готовы вылить на него ушат грязи. Мне это не понятно. Наоборот, надо поддержать своего человека за рубежом, а не ждать его осечек.

– Если Слуцкого уволят из "Халла", ему больше не предложат работу в Англии?

– Ну… Безусловно, это будет не самая яркая страница в его тренерской карьере, биографии. Парадоксально, что в России увольнение Слуцкого многих порадует.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Селюк Слуцкий
Сегодня, 20:35
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№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VadK
Чужому несчастью радуются только негодяи...

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Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: VadK Красноярск (Сегодня, 20:48) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чужому несчастью радуются только негодяи...
Регистрация: 25.04.2008
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