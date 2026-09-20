Аршавин рассказал о своем несостоявшемся переходе в "Спартак"

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин раскрыл подробности несостоявшемся перехода в стан московского "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"Как получилось, что не перешел? Они 60 тысяч зажали. Долларов? По-моему, в евро на тот момент уже переходили.

Не жалел, что не перешел в "Спартак"? Нет, наоборот. Слава богу, что не перешел. Ты че? Был бы как Володька (Быстров)", - сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

Андрей Аршавин является воспитанником петербургской футбольной школы "Смена". С 1999 года он стал выступать за резервный состав "Зенита" и в 19 лет дебютировал в основном составе. За сине-бело-голубых Аршавин провел 376 матчей во всех турнирах, включая еврокубки, в которых забил 80 мячей и отдал 110 голевых передач. Вместе с родным клубом он трижды стал чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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