Аршавин рассказал о своем несостоявшемся переходе в "Спартак"

Не жалел, что не перешел в "Спартак"? Нет, наоборот. Слава богу, что не перешел. Ты че? Был бы как Володька (Быстров)", - сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.
Андрей Аршавин является воспитанником петербургской футбольной школы "Смена". С 1999 года он стал выступать за резервный состав "Зенита" и в 19 лет дебютировал в основном составе. За сине-бело-голубых Аршавин провел 376 матчей во всех турнирах, включая еврокубки, в которых забил 80 мячей и отдал 110 голевых передач. Вместе с родным клубом он трижды стал чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.