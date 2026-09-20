"Ахмат" запланировал сбор и три товарищеских матча во время паузы в РПЛ

Главный тренер "Ахмата" станислав Черчесов сообщил о планах команды во время международной паузы.

Фото: ФК "Ахмат"

Мы планируем провести два контрольных матча с иранскими клубами и дополнительно еще один с другой командой уже после возвращения домой", - цитирует Черчесова клубная пресс-служба.

"Команда ушла в мини-отпуск на четыре дня, и 22-го сентября соберется на десятидневный сбор в Турции.Напомним, в чемпионате России наступила пауза до октября, которая связана с матчами национальных сборных.После девяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги "Ахмат" набрал 10 очков и находится на десятом месте в турнирной таблице. Команда Станислава Черчесова одержала две победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела три поражения на данном отрезке текущего сезона.