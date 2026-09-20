Защитник махачкалинского "Динамо" Махмуд Махамаджонов получил первый вызов в сборную Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Главный тренер национальной команды Фабио Каннаваро включил 23-летнего игрока в окончательный список футболистов, привлеченных для участия в товарищеских матчах. В рамках ближайшего сбора сборная Узбекистана сыграет 24 сентября с Ираном, 1 октября – с Сирией, а 6 октября сразится с Южной Кореей.
Игрок махачкалинского "Динамо" впервые вызван в сборную Узбекистана
Футболист дагестанского клуба приглашен в национальную команду своей страны.
Фото: ФК "Динамо"