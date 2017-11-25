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Евгений Марков: посвящаю хет-трик маме и Бесчастных

Нападающий "Тосно" Евгений Марков заявил, что хет-трик в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с тульским"Арсеналом" он посвящает маме и Владимиру Бесчастных, который на этой неделе покинул тренерский штаб команды.

"Считаю, для всей команды было принципиально победить, игра была важной с точки зрения турнирной таблицы. Оставшиеся матчи — с сильными соперниками, ЦСКА и "Локомотивом". Сегодня нужно было обязательно выигрывать. Лично на меня повлияли перестановки в тренерском штабе. С Бесчастных я очень тепло всегда общаюсь, он многому меня научил, много нестандартных подсказок давал. Я очень расстроился, когда узнал о его уходе из "Тосно". Сейчас постоянно нахожусь с ним на связи.

В ФНЛ у меня уже были хет-трики, но всё-таки ФНЛ и Премьер-Лига — это разные уровни. Лёгкая эйфория была в раздевалке, сейчас её уже нет. Ребята поздравили. Посвящаю этот хет-трик маме и Бесчастных. Сегодня всё-таки День матери. А почему убрали Бесчастных — это вопросы к руководству, а не ко мне", - цитирует Маркова "Чемпионат.сом".
Теги: Марков Бесчастных Тосно Арсенал Тула
Сегодня, 22:42
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