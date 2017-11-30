Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:14
Дмитрий Булыкин: из второй корзины Перу - самый оптимальный вариант для нас, испанцы нам не нужны (3)
Дмитрий Булыкин: из второй корзины Перу - самый оптимальный вариант для нас, испанцы нам не нужны (3)
17:44
Виллаш-Боаш: помню, выпустил Кокорина в матче с ЦСКА центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился (13)
Виллаш-Боаш: помню, выпустил Кокорина в матче с ЦСКА центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился (13)
14:44
Сборная Бразилии: у нас не было договоренности об обязательном участии Неймара в игре с Россией (1)
Сборная Бразилии: у нас не было договоренности об обязательном участии Неймара в игре с Россией (1)
13:48
Сергей Прядкин рассказал, когда наступит ясность по поводу лимита на легионеров на сезон 2018/19 (8)
Сергей Прядкин рассказал, когда наступит ясность по поводу лимита на легионеров на сезон 2018/19 (8)
Дмитрий Селюк: лучше бы Зинченко пошел в "Зенит", чем сидел на лавке в "Манчестер Сити"
Агент Дмитрий Селюк считает, что украинский полузащитник Александр Зинченко ошибся с переходом в "Манчестер Сити" из "Уфы" в 2016 году.
"Манчестер Сити" купил Александра Зинченко. Понятно, что Хосеп Гвардьола много говорил о перспективах игрока, но на деле получилось странно. Прошлый сезон он провел на скамейке запасных голландского ПСВ, отправившись в аренду. На этот год его даже никто брать не стал, он сидит дальше, но теперь в "Манчестере". В возрасте Зинченко же нужно не сидеть, а играть, ему же 20 лет! Не важно, тренируется ли он или нет.
На мой взгляд, лучше бы он пошел в "Зенит" или "Шахтер" и играл бы там. Это было бы гораздо продуктивнее для Зинченко, чем второй год сидеть на грани скамейки запасных и попадания в заявку на игру", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
"Манчестер Сити" купил Александра Зинченко. Понятно, что Хосеп Гвардьола много говорил о перспективах игрока, но на деле получилось странно. Прошлый сезон он провел на скамейке запасных голландского ПСВ, отправившись в аренду. На этот год его даже никто брать не стал, он сидит дальше, но теперь в "Манчестере". В возрасте Зинченко же нужно не сидеть, а играть, ему же 20 лет! Не важно, тренируется ли он или нет.
На мой взгляд, лучше бы он пошел в "Зенит" или "Шахтер" и играл бы там. Это было бы гораздо продуктивнее для Зинченко, чем второй год сидеть на грани скамейки запасных и попадания в заявку на игру", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.