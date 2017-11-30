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Дмитрий Селюк: лучше бы Зинченко пошел в "Зенит", чем сидел на лавке в "Манчестер Сити"

Агент Дмитрий Селюк считает, что украинский полузащитник Александр Зинченко ошибся с переходом в "Манчестер Сити" из "Уфы" в 2016 году.

"Манчестер Сити" купил Александра Зинченко. Понятно, что Хосеп Гвардьола много говорил о перспективах игрока, но на деле получилось странно. Прошлый сезон он провел на скамейке запасных голландского ПСВ, отправившись в аренду. На этот год его даже никто брать не стал, он сидит дальше, но теперь в "Манчестере". В возрасте Зинченко же нужно не сидеть, а играть, ему же 20 лет! Не важно, тренируется ли он или нет.

На мой взгляд, лучше бы он пошел в "Зенит" или "Шахтер" и играл бы там. Это было бы гораздо продуктивнее для Зинченко, чем второй год сидеть на грани скамейки запасных и попадания в заявку на игру", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
Теги: Селюк Зинченко Зенит Манчестер Сити
Сегодня, 21:27
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№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
В Зените на лавке чем лучше?
Регистрация: 29.10.2010
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