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Футболист "Балтики" - о дисквалификации Талалаева: практика такая уже была

Защитник "Балтики" Сергей Варатынов высказался о дисквалификации Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Варатынова, в команде нормально восприняли дисквалификацию Талалаева.

- После просмотра видео все понимали, чем это может закончиться. А восприняли мы это нормально, практика такая уже была, - приводит слова Варатынова "Матч ТВ".

Напомним, что калининградская "Балтика" в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги сыграла вничью на выезде с казанским "Рубином" - 1:1. Во втором тайме главный тренер балтийцев Андрей Талалаев показал оскорбительные жесты в адрес трибун. КДК РФС дисквалифицировал специалиста на четыре матча и обязал наставника выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

После шести сыгранных туров калининградцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с десятью набранными очками в своем активе.

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