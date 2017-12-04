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Евгений Люлин: долги перед экс-игроками "Волги" погасят после накопления средств
Задолженность перед бывшими футболистами расформированного клуба "Волга" будет погашена после накопления необходимого объема средств, долги по зарплате и компенсационным выплатам отсутствуют, сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
Письмо Люлина адвокату Юрию Моисееву, представляющему интересы бывших игроков клуба, имеется в распоряжении агентства "Р-Спорт". В письме отмечается, что "задолженность по зарплате и компенсационным выплатам спортсменам, административно-тренерскому штабу в ассоциации ФК "Волга" отсутствует".
"Клуб имеет задолженности в части поощрительных выплат бывшим сотрудникам, предусмотренных за достижение результата по итогам сезона-2015/16. Единственной возможностью получить премиальные средства является вступление в дело о несостоятельности (банкротстве) посредством подачи в арбитражный суд Нижегородской области заявления о включении в реестр требований кредиторов", - отмечается в письме.
В письме поясняется, что при включении заявления в реестр требований кредиторов суд устанавливает очередность удовлетворения таких требований в соответствии с федеральным законом 127-ФЗ от 26 октября 2002 года.
"В настоящее время финансовая ситуация складывается следующим образом. Первая очередь - долги по выплате зарплаты отсутствуют. Выплата долгов второй (премиальные) и третьей (кредиторы) очередей будет происходить после накопления необходимых средств. В соответствии с федеральным законом прежде всего погашается задолженность по налогам и сборам, затем - перед игроками клуба", - добавляется в письме.
Письмо Люлина адвокату Юрию Моисееву, представляющему интересы бывших игроков клуба, имеется в распоряжении агентства "Р-Спорт". В письме отмечается, что "задолженность по зарплате и компенсационным выплатам спортсменам, административно-тренерскому штабу в ассоциации ФК "Волга" отсутствует".
"Клуб имеет задолженности в части поощрительных выплат бывшим сотрудникам, предусмотренных за достижение результата по итогам сезона-2015/16. Единственной возможностью получить премиальные средства является вступление в дело о несостоятельности (банкротстве) посредством подачи в арбитражный суд Нижегородской области заявления о включении в реестр требований кредиторов", - отмечается в письме.
В письме поясняется, что при включении заявления в реестр требований кредиторов суд устанавливает очередность удовлетворения таких требований в соответствии с федеральным законом 127-ФЗ от 26 октября 2002 года.
"В настоящее время финансовая ситуация складывается следующим образом. Первая очередь - долги по выплате зарплаты отсутствуют. Выплата долгов второй (премиальные) и третьей (кредиторы) очередей будет происходить после накопления необходимых средств. В соответствии с федеральным законом прежде всего погашается задолженность по налогам и сборам, затем - перед игроками клуба", - добавляется в письме.
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