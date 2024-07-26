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Президент "Урала" Иванов подтвердил трансфер Дмитриева в "Спартак": он не наш футболист

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Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о трансфере форварда команды в московский "Спартак".
Фото: ФК "Урал"
"Да, все, Игорь Дмитриев не наш футболист. Переходит ли он в "Спартак"? Да", - приводит слова Иванова "СЭ".

Ранее появилась информация, что 20-летний воспитанник "Зенита" Игорь Дмитриев близок к согласованию контракта с московским "Спартаком". Прошлый сезон футболист провел в "Урале" из Екатеринбурга. В минувшем сезоне Дмитриев принял участие в 35-ти матчах за "Урал" в РПЛ и Кубке России, в которых отметился 2-мя результативными передачами.

Спартак Урал Григорий Иванов Игорь Дмитриев
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