"Да, все, Игорь Дмитриев не наш футболист. Переходит ли он в "Спартак"? Да", - приводит слова Иванова "СЭ".
Ранее появилась информация, что 20-летний воспитанник "Зенита" Игорь Дмитриев близок к согласованию контракта с московским "Спартаком". Прошлый сезон футболист провел в "Урале" из Екатеринбурга. В минувшем сезоне Дмитриев принял участие в 35-ти матчах за "Урал" в РПЛ и Кубке России, в которых отметился 2-мя результативными передачами.
Президент "Урала" Иванов подтвердил трансфер Дмитриева в "Спартак": он не наш футболист
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о трансфере форварда команды в московский "Спартак".
Фото: ФК "Урал"